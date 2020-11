Panenka-Blamage! Fulham-Profi vergibt Elfmeter kläglich

Die Leihgabe von RB Leipzig, Ademola Lookman, hat im Trikot des FC Fulham für Schlagzeilen gesorgt. Nach einem kläglichen Elfmeter in der Nachspielzeit gegen West Ham United muss sich der Brite nun unter anderem von seinem Trainer harte Kritik anhören.

Der Linksaußen trat am Samstag bei der 0:1-Niederlage im London-Derby bei West Ham United in der achten Minute der Nachspielzeit zu einem Elfmeter an. Lookman versuchte Torhüter Lukasz Fabianski per Panenka-Trick zu überwinden, scheiterte aber kläglich. Der polnische Keeper konnte den Ball locker fangen.

Im Nachgang der Partie war Fulham-Coach Scott Parker außer sich: “So darfst du keinen Elfmeter verschießen. Wenn er es so probiert, muss er drin sein. Ich bin wütend.” Lookman selbst äußerte sich via Twitter und übernimmt für seinen “Fehler” volle Verantwortung.

After yesterdays mistake, I take full responsibility and onus for it. To my teammates, manager and the supporters I vow to put the next one in. I will not let one failure hold me back. ⁦@FulhamFC⁩ pic.twitter.com/LpI0Z3pqk8

— Ademola Lookman (@Alookman_) November 8, 2020