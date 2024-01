Panenka-Treffer & Doppel-Fehlschuss: Düsseldorf gewinnt Elfer-Drama bei St. Pauli

Fortuna Düsseldorf hat die Festung Millerntor gestürmt und erstmals seit 28 Jahren wieder das Halbfinale des DFB-Pokals erreicht.

Das Team von Trainer Daniel Thioune knackte beim 4:3 im Elfmeterschießen im dramatischen Viertelfinale am Hamburger Kiez den zuvor 22 Pflichtspiele in dieser Saison ungeschlagenen FC St. Pauli und darf weiter vom Finale in Berlin träumen. Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung hatte das Duell 2:2 (1:1, 1:0) gestanden.

Tzolis entscheidet Match per Lupfer

Zu Düsseldorfs Matchwinnern im Elfmeterschießen avancierten Keeper Florian Kastenmaier mit zwei Paraden und Christos Tzolis mit dem entscheidenden Treffer, er verwertete den entscheidenden Versuch in Panenka-Manier.

Neuzugang Marlon Mustapha kam bei den Siegern wie David Nemeth bei den Verlierern nicht zum Einsatz. Die weiteren Viertelfinal-Paarungen lauten Hertha – Kaiserslautern, Leverkusen – Stuttgart und Saarbrücken – Mönchengladbach.

(SID/APA).

Beitragsbild: Imago.