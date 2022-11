Pangl zur Fünfjahreswertung: „Muss froh und dankbar sein, dass man Salzburg hat“

Die letzten Europacup-Gruppenspiele verliefen für die österreichischen Vertreter nicht nach Wunsch. Nach den Niederlagen von Red Bull Salzburg, Sturm Graz und Austria Wien ist die Situation für Österreich in der UEFA-Fünfjahreswertung ungemütlich geworden.



Die heimische Liga belegt zwar nach wie vor den wichtigen zehnten Platz, allerdings droht von hinten Gefahr – vor allem vor dem 2,5 Punkte zurückliegenden Zwölften Türkei, der im kommenden Jahr noch vier Clubs im Rennen hat.

Der ÖFB hingegen ist 2023 nur noch mit Red Bull Salzburg in der Europa League vertreten. „Muss froh und dankbar sein, dass man Red Bull Salzburg hat, wenn man sieht, wie viele Punkte sie für die 5-Jahres-Wertung gemacht haben. Wenn man die wegzählt, wären wir gefühlt irgendwo auf Rang 31„, erklärt Georg Pangl, ehemaliger Fußball-Spitzenfunktionär, in der 168. Ausgabe von DAB | Der Audiobeweis.

Sollte der zehnte Platz bis zum Ende dieser Saison nicht gehalten werden können, verliert Österreichs Meister den Champions-League-Fixplatz für die Spielzeit 2024/25. „Wenn es sich nicht bessert, dann werden wir abdriften und uns den Champions Legaue-Fixplatz wieder vorstellen und wünschen können. Können nur hoffen und wünschen, dass die anderen Teams ein bisschen besser arbeiten und einfach mehr auf den Endzweck aus sind„, findet Pangl deutliche Worte. Bisher rückte der Elfte nach, sofern sich der Champions-League-Sieger über die nationale Meisterschaft für die „Königsklasse“ qualifizierte.

Fünfjahreswertung zeigt: Salzburg holte mit Abstand die meisten Punkte für Österreich

Ein Blick auf den UEFA-Fünfjahres-Klubkoeffizienten belegt die Annahme von Pangl. Während Salzburg in den letzten fünf Jahren 59 Punkte holte und in diesem Klub-Ranking auf Platz 27 liegt, haben die anderen österreichischen Vertreter insgesamt nur 89,5 Punkte geholt.

Mit Abstand die zweitmeisten Zähler holte der LASK mit 36 Punkten (Platz 47). Rapid sammelte in den letzten fünf Jahren die drittmeisten Punkte (18,5) und rangiert auf Platz 83.

In der aktuellen Europacup-Saison erntete der österreichische Serienmeister neun Punkte, Sturm machte sechs Zähler. Rapid, Wolfsberg und die Wiener Austria holten jeweils 2,5 Punkte.

„Gegen einen israelischen Klub, bei allem Respekt, darfst du nicht 0:4 untergehen“

Vor allem den Auftritt der Wiener Austria beim israelischen Cupsieger Hapoel Beer Sheva beäugt Pangl kritisch. Die Veilchen gingen in Israel mit 0:4 unter. „Gegen einen israelischen Klub, bei allem Respekt, darfst du nicht 0:4 untergehen. Da sind wir dann schon Meister in der Opferrolle und beim Lamentieren und was nicht alles der Grund ist, warum man nicht reüssiert hat. Da habe ich ein bisschen Sorge, wenn man nicht das Blatt wendet“, so Pangl.

Die ganze Folge DAB | Der Audiobeweis mit Georg Pangl:

Bild: Imago