Panne in der Conference League! Kazan muss Nummern auf Trikots malen

In der Conference League kam es am Donnerstag zu einer kuriosen Trikot-Panne. Die Spieler von Rubin Kazan mussten mit selbstgemalten Rückennummern spielen.

Während des Drittrundenspiels in der neuen Europa Conference League zwischen Rakow Tschenstochau aus Polen und Rubin Kazan aus Russland (0:0) regnete es am vergangenen Donnerstag plötzlich sintflutartig. Das führte, laut ESPN zwischendurch zu einer kuriosen Unterbrechung. Denn die Beflockung der Rubin-Trikots war der Wassermenge nicht gewappnet.

Weil nach und nach der Aufdruck abblätterte, sah sich der portugiesische Schiedsrichter Joao Pinheiro dazu gezwungen, das Spiel zu unterbrechen, weil er die Spieler nicht mehr zuordnen konnte. Kurzerhand griff man bei den Russen auf Filzstifte zurück und malte die Nummern der Spieler auf die Trikots.

Das führte auf Social Media gleich doppelt zur Erheiterung. Einerseits weil sich Rubin Kazan selbst einen Spaß daraus machte und entsprechend der Trikots unvollständige Sätze sowie Witze über die Aktion postete, andererseits weil die aufgemalten Nummern abfärbten und nach dem Spiel dann auch auf den nackten Rücken der Spieler zu sehen waren.

In case you were wondering, it IS possible to buy a kit with no name or number on it! Then you can trick it out yourself 🙃 pic.twitter.com/r5Y2Frpcp0

— FC Rubin Kazan (@fcrk_en) August 5, 2021