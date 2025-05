Panthers verkürzen in Serie gegen Maple Leafs

Nach zwei bitteren wie knappen Auftaktniederlagen sind die Florida Panthers in der zweiten Playoff-Runde der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL zurück.

Gegen die Toronto Maple Leafs gewann der Titelverteidiger am Freitag auf eigenem Eis eine erneut enge Partie 5:4 in der Overtime und verkürzte in der „best of seven“-Serie auf 1:2. In der Western Conference gelang den Winnipeg Jets mit einem klaren 4:0-Heimsieg über die Dallas Stars der Ausgleich in der Serie zum 1:1.

Florida war bereits nach sechs Minuten mit 0:2 und 1:3 zurückgelegen. Im zweiten Drittel drehten die Gastgeber mit Treffern in der 25., 26. und 36. Minute das Spiel. Morgan Rielly brachte Toronto mit seinem Treffer (51.) zwar in die Verlängerung, doch dort hatten diesmal die Panthers durch Brad Marchand (76.) das bessere Ende für sich. Marchand war im März überraschend nach 15 Jahren bei den Boston Bruins an die Panthers abgegeben worden. In Winnipeg war Nikolaj Ehlers mit zwei Treffern und einem Assist Mann des Spiels.

NHL-Ergebnisse vom Freitag – Playoff, 2. Runde („best of seven“):

Eastern Conference: Florida Panthers – Toronto Maple Leafs 5:4 n.V. Stand in der Serie: 1:2

Western Conference: Winnipeg Jets – Dallas Stars 4:0. Stand: 1:1

(APA) / Bild: Imago