Paraden-Rekord! Schlager führt Ankick-Team der 9. Runde an

Salzburg-Keeper Alexander Schlager führte sein Team nicht nur zum 2:1-Heimerfolg gegen den SK Rapid – der ÖFB-Teamtorhüter ist auch der beste Ankick-Spieler des 9. Bundesliga-Spieltags.

Mit unfassbaren 12 Paraden ließ Schlager die Hütteldorfer regelrecht verzweifeln und stellte zugleich einen neuen Vereinsrekord auf. Noch nie in der Geschichte des FC Red Bull Salzburg verzeichnete ein Torhüter eine solche Anzahl an Paraden.

Mit 661 Punkten führt der 29-Jährige auch das dieswöchige Ankick-Team der Runde an. Mit dabei sind zudem mit Grosse und Van Wyk zwei Offensivspieler der SV Ried, Marco Hoffmann vom TSV Hartberg oder auch Sturm-Leistungsgarant Otar Kiteishvili.

Das Ankick-Team der 9. Runde:

Schlager: „Viele Dinge, die man besser machen kann“

