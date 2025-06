Parensen verkündet: Sturm verlängert mit Kapitän Hierländer

Der Kapitän bleibt an Bord: Sturm Graz hat den Ende Juni auslaufenden Vertrag mit Stefan Hierländer verlängert. Das verkündete Sturm-Sportchef Michael Parensen im Gespräch mit Sky Sport Austria.

„Wir haben gute Gespräche geführt und den Vertrag bereits verlängert“, sagte Parensen. Über die genaue Vertragsdauer machte er keine Angaben. „Wir geben die Vertragslaufzeiten grundsätzlich nicht raus. Für die nächste Saison planen wir mit ihm“, erklärte Parensen auf Nachfrage.

Hierländer wird damit in seine zehnte Saison bei Sturm Graz gehen, nachdem er im Juli 2016 von RB Leipzig an die Mur gewechselt war. Vergangene Saison kam der 34-Jährige sowohl unter Christian Ilzer als auch unter dessen Nachfolger Jürgen Säumel nur noch sporadisch zum Einsatz. In 23 Pflichtspielen stand Hierländer einmal in der Startelf.

In der Kabine wird der Routinier neben seinen sportlichen Qualitäten aber umso mehr ein wichtiger Ansprechpartner für das Trainerteam und die zahlreichen jungen Grazer Profis bleiben.

Hierländer im Sky-Interview: „Bin weiter ein Führungsspieler“