Paris 2024 waren sechstbeste Olympische Spiele für Österreich

Die Olympischen Spiele von Paris gehen mit zwei Goldmedaillen und drei Bronzenen als die sechstbesten für Österreich in die Geschichte ein.

In jüngerer Vergangenheit war das rot-weiß-rote Team nur 2004 in Athen (2 Gold – 4 Silber – 1 Bronze) und 2000 in Sydney (2-1-0) noch erfolgreicher. Gemessen an der Medaillengesamtzahl sind die fünf Stück in Frankreich gleichauf mit zwei anderen Auflagen die viertbesten der Historie.

Ranking von Österreichs erfolgreichsten Olympische Sommerspielen der Geschichte

(ohne Kunstbewerbe und Zwischenspiele 1906)

Gold Silber Bronze Gesamt 1936 Berlin 4 6 3 13 2004 Athen 2 4 1 7 1896 Athen 2 1 2 5 1904 St. Louis 2*) 1 1 4 2000 Sydney 2 1 - 3 2024 Paris 2 - 3 5 1928 Amsterdam 2 - 1 3 1980 Moskau 1 2 1 4 2021 Tokio 1 1 5 7 1932 Los Angeles 1 1 3 5 1984 Los Angeles 1 1 1 3 1960 Rom 1 1 - 2 1948 London 1 - 3 4 1988 Seoul 1 - - 1 *) inklusive der Goldmedaille von Turner Julius Lenhart, die er mit der US-Mannschaft Philadelphia Turngemeinde errungen hat.

