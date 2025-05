„Paris ist magisch“ – Pressestimmen zum Champions-League-Finale

Paris Saint-Germain hat sich mit einer Machtdemonstration den Traum vom Champions-League-Triumph erfüllt und damit den Gipfel im europäischen Fußball erklommen.

Die Franzosen schossen Inter Mailand beim 5:0 (2:0) im Finale am Samstag in München ab, setzten sich in der Königsklasse erstmals die Krone auf und beendeten eine makellose Saison nach Meistertitel und Cupsieg mit dem Triple. ÖFB-Torjäger Marko Arnautovic kam bei den unterlegenen Italienern nicht zum Einsatz.

Das sind internationale Pressestimmen zum Champions-League-Finale:

FRANKREICH

L’Equipe: „L’Art et Le Triomphe!“

Le Parisien: „Nach so vielen Jahren ist Paris endlich König von Europa!“

Le Figaro: „Paris ist magisch. Die Spieler von Luis Enrique, die vor dem Spiel gegen Manchester City Ende Januar für tot gehalten wurden, haben nacheinander Brest, Liverpool, Aston Villa und Arsenal aus dem Weg geräumt, um nach München zu kommen, wo sie den Nerazzurri eine Lektion in Sachen Fußball erteilten. Die triumphierende Pariser Jugend hatte zu viele Argumente. Eine Krönung, die den Stempel von Luis Enrique trägt.“

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Inter, ein wahrer Albtraum. Die Nerazzurri werden von Luis Enriques Mannschaft überrollt. Inzaghis Jungs sind nie gefährlich. Die Pariser dominieren auf der ganzen Strecke.“

Corriere dello Sport: „PSG demütigt Inter, für Mailand wird das Finale zu einer Katastrophe. Inzaghi und seine Mannschaft müssen eine historische Niederlage hinnehmen“.

Tuttosport: „Triple für Luis Enrique. Vor allem in der ersten Halbzeit ist Inter unerkennbar. Inter rettet weder die Würde noch die Ehre“.

Corriere della Sera: „Das Champions-League-Finale wird zu einem Albtraum für Inter. Nach dem vierten PSG-Tor herrscht im San Siro und auf dem Mailänder Domplatz bestürzte Stille. Große Verbitterung in Mailand nach der Pleite“.

La Repubblica: „Inter erlebt die schlimmste Niederlage bei einem Champions-League-Finale. PSG vernichtet die Mailänder. Die Nerazzurri brechen unter den Hieben der Pariser zusammen. Das ist ein klarer Sieg für PSG; eine Mannschaft, die in keiner Phase des Matchs unter Druck gerät“.

SPANIEN

Marca: „Luis Enrique signiert sein Meisterwerk mit einem historischen Vortrag.“

Mundo Deportivo: „Monsieur Luis Enrique schenkt Paris die erste Champions League. Er hatte einen Plan und führte ihn mit der nötigen Perfektion aus, um das Ziel zu erreichen, von dem Paris besessen war. Gesagt und getan.“

ENGLAND

The Times: „PSG erobert doch noch Europa – mit dem höchsten Finalsieg jemals. Die Pariser sind die neuen Könige Europas, nachdem Luis Enriques junge Möchtegerns Inter schön und doch brutal erniedrigen.“

(SID/APA)

Bild: Imago