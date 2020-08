Paris Saint-Germain gegen Bayern live auf Sky! Alle Infos

via

via Sky Sport Austria

Im UEFA Champions-League-Finale treffen Paris Saint-Germain und der FC Bayern München aufeinander. Schaffen die Bayern das Triple? Oder holt Paris den ersten Titel? Alle Infos zur Übertragung auf Sky.

Am Sonntag kann der FC Bayern auf seiner Triple-Mission den letzten Step machen. Dafür muss im Champions-League-Finale jedoch PSG besiegt werden. Während das Team von Thomas Tuchel RB Leipzig souverän mit 3:0 besiegt hat, hatten die Bayern gegen Lyon im Halbfinale mehr Mühe. Dennoch reichte es am Ende für einen 3:0-Sieg der Bayern und den Einzug ins Finale.

Dürfen die Münchner weiter vom sechsten Erfolg in der Königsklasse und dem Triple in dieser Saison träumen? Auf Sky gibt’s am Sonntag die Antwort!

Wann ist Anpfiff? Anstoß ist am Sonntagabend um 21:00 Uhr.

Wo wird gespielt? Das Duell steigt im Estádio da Luz in Lissabon.

Wer überträgt? Sky überträgt ab 19:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 HD und Sky Sport UHD.

Wer kommentiert? Wolff Fuss ist für Euch als Sky Kommentator im Einsatz.

PSG vs. FC Bayern München am Sonntag live – Übertragung im TV

Mit Sky bist Du hautnah dabei – in Ultra HD und mit Stadionatmosphäre. Wir übertragen am Sonntag ab 19:00 Uhr LIVE auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD (für Kunden mit SkyQ Receiver und entsprechendem TV-Gerät).

In unserer großen Countdown-Sendung bekommen Bayern-Fans alle Vorberichte, die letzten Stimmen vor dem Spiel und alle Infos zur Aufstellung beider Teams. Doch auch ohne Sky Abo können Fans sich auf das Match einstimmen – auf Sky Sport News und hier im Livestream auf skysportaustria.at und in der Sky Sport App gibt’s die Countdown-Sendung für alle frei zugänglich.

Moderiert wird der Champions-League-Abend am Sonntag von Sebastian Hellmann. Neben Experte und Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist wie immer Kult-Experte Erik Meijer im Studio zu Gast.

Paris Saint-Germain – FC Bayern München live im Stream verfolgen

Sky Kunden können das Duell zwischen PSG und Bayern wie immer im Livestream auf Sky Go verfolgen. Aber auch ohne konventionelles Sky Abo kannst Du beim CL-Finale live dabei sein.

Mit unserem flexiblen Streamingdienst Sky X streamt Ihr die Champions League, die Formel 1 und vieles mehr ganz bequem von zu Hause oder unterwegs – und das ohne langfristige Vertragslaufzeit. Jetzt informieren!