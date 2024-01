Pariser Masters-Turnier ab 2025 in neuer Location

Das traditionelle Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy übersiedelt 2025 in eine neue Halle. Wie der französische Tennisverband am Montag bekanntgab, wird das Event künftig in der La Defense-Arena im Westen von Paris ausgetragen.

Grund sind die gestiegenen Standards der ATP-Tour, man hat dort mehr Platz für die Spieler und auch für mehr Zuschauer. Das Fassungsvermögen steigt insgesamt auf 23.000 Fans pro Tag im Vergleich zu bisher 16.800.

Auch in Wien wird die altehrwürdige Stadthalle u.a. für die Erste Bank Open wegen der großen Zuschauernachfrage zu klein und man wartet dort sehnsüchtig auf den Bau der neuen Eventhalle in St. Marx. Die Halle soll allerdings frühestens 2029 fertig werden.

(APA) / Bild: Imago0