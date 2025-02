Parma stellt neuen Cheftrainer vor

Der frühere rumänische Fußball-Nationalspieler Cristian Chivu ist neuer Trainer des italienischen Erstligisten Parma Calcio. Der 44-Jährige folgt auf den Aufstiegscoach Fabio Pecchia, der am Montag, einen Tag nach der 0:1-Heimpleite gegen die AS Rom, der vierten Niederlage in Folge, entlassen worden war.

Pecchia hatte den Klub im Juni 2022 übernommen und in der vergangenen Saison als Meister der Serie B zurück in die Erstklassigkeit geführt. Im Kalenderjahr 2025 ist Parma noch ohne Sieg. Nach Medienberichten läuft der Vertrag mit Chivu bis zum Saisonende – mit der Option auf Verlängerung, falls der Abstieg vermieden wird.

Der frühere Abwehrspieler hatte 2013 seine Karriere nach 75 Länderspielen beendet, nachdem er für Ajax Amsterdam, AS Rom und Inter Mailand auf dem Platz gestanden hatte. Seit Juni 2024 war er ohne Trainerposten, zuvor hatte er in der Jugendabteilung von Inter gearbeitet.

(SID) Foto: Imago