Altach kann weiterhin in dieser Fußball-Saison gegen die Admira nicht gewinnen. Die Vorarlberger mussten sich am Dienstagabend in der Südstadt mit einem 1:1 (1:1) (Spielbericht + VIDEO-Highlights) begnügen.

Altach-Trainer Alex Pastoor stellte sich nach dem Remis gegen das neue Tabellenschlusslicht den Fragen von Sky Reporter Johannes Hofer. Vor allem mit der zweiten Halbzeit zeigte sich der Niederländer nicht zufrieden.