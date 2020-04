Pastoor verlängert beim SCR Altach

via

via Sky Sport Austria

Alex Pastoor bleibt dem SCR Altach auch über die laufende Saison hinaus erhalten. Der Niederländer unterschreibt bei den Vorarlbergern einen neuen Zweijahresvertrag bis Saisonende 2021/2022.

Pastoor übernahm im März 2019 den Trainerposten bei den Rheindorfern. In seiner ersten Saison führte der 53-Jährige die Altacher souverän zum Klassenerhalt. In der aktuellen Saison belegt die Pastoor-Elf den zweiten Platz in der Qualifikationsgruppe.

Die Statements zur Vertragsverlängerung:

Christoph Längle, Geschäftsführer: „Wir alle im Verein sind davon überzeugt, dass Alex Pastoor mit seiner professionellen Arbeitsweise der richtige Trainer für den SCRA ist. Uns ist es wichtig, auf der Schlüsselposition des Cheftrainers, auch in herausfordernden Zeiten wie den aktuellen, für Kontinuität zu sorgen. Wir sind sehr optimistisch, dass der Fußball in absehbarer Zeit wieder den Spielbetrieb aufnehmen kann. Deshalb ist die Vertragsverlängerung mit Alex Pastoor ein tolles Zeichen für den gesamten SCRA.”

Christian Möckel, Sportdirektor: „Ich freue mich sehr darüber, dass wir uns mit Alex Pastoor auf eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrages einigen konnten und damit auf der wichtigen Position des Cheftrainers frühzeitig Klarheit geschaffen haben. Die gemeinsame Zusammenarbeit im vergangenen halben Jahr hat gezeigt, dass sich unsere sportlichen Ansichten in vielen Bereichen decken. Innerhalb der Mannschaft ist eine deutlich positive Entwicklung zu erkennen, welche Alex’ Handschrift trägt. Außerdem passt er auch menschlich hervorragend zum SCRA. Deshalb sind wir überzeugt davon, dass wir den gemeinsam eingeschlagenen Weg erfolgreich fortführen werden.”

Alex Pastoor, Cheftrainer: „Sowohl sportlich als auch privat fühle ich mich beim SCR Altach sehr wohl. Die gute Zusammenarbeit mit Sportdirektor Christian Möckel und das mir entgegengebrachte Vertrauen seitens der Vereinsführung sind für mich ausschlaggebend für eine erfolgreiche Zukunft. Ich sehe beim SCR Altach und in unserer jungen Mannschaft noch jede Menge Potential, welches wir in den kommenden Jahren ausschöpfen wollen.”

Quelle: Mediainfo/SCR Altach

Bild: GEPA