Patrick Greil über das kommende Entscheidungsspiel gegen Rapid: „Wenn es um alles geht, dann gibt es nichts Schöneres“

Patrick Greil (Austria Klagenfurt):

…über das Remis gegen Ried: „Wir als Austria Klagenfurt können froh darüber sein, dass wir am letzten Spieltag vor der Punkteteilung die Möglichkeit haben, noch oben reinzurutschen, mit einem sehr lässigen Spiel auswärts in Wien. Wenn es um alles geht, dann gibt es nichts Schöneres für einen Fußballer. Wir sind auf jeden Fall mit Vorfreude in die Woche gestartet.“

…über die vielen roten Karten in dieser Saison: „Wir haben es meistens trotzdem mit einem Mann weniger immer ganz gut gemacht. Wir sind immer kompakt gestanden. Wer weiß, vielleicht hätten wir zu Elft noch mehr riskiert in diesem Spiel. Am Ende des Tages mit den Roten Karten oder ohne den Roten Karten sind wir sehr zufrieden mit den Punkten, die wir bisher haben.“

…über das Entscheidungsspiel gegen Rapid in Runde 22: „Die Vorfreude ist riesig. Das wir diese Möglichkeit haben ist sehr toll. Ein Spiel in Wien gegen Rapid ist immer was Besonderes. Es wird eine Superkulisse geben, weil es auch um sehr viel geht.“

…über Peter Pacult: „Es ist sicher eine besondere Geschichte für ihn wieder nach Wien zurückzukommen.“

…über seinen Werdegang und seine Leistungen: „Die ganzen Erlebnisse sammeln zu dürfen, ist wunderschön. In der zweiten Liga hatte ich schon sehr viel Spaß hier in Klagenfurt Fußball zu spielen. Mit dem Aufstieg in die Bundesliga ist das was ganz Besonderes. Ich finde die Liga extrem cool. Mir taugt es in den Stadien zu spielen und auf Plätzen zu spielen, die super präpariert sind. Mir gefällt es auch sehr gut gegen Gegner zu spielen, die von hoher Qualität sind. Es macht einfach sehr viel Spaß.“

…über seinen auslaufenden Vertrag: „Ich habe noch gar keine Pläne geschmiedet. Ich denke, dass ich gut beraten bin, das jetzt noch nicht zu tun. Ich will es auch gar nicht. Mir macht es einfach sehr viel Spaß hier in Klagenfurt Fußball zu spielen. Ich weiß, dass diese Themen auf mich zukommen werden. Ich habe einfach Spaß hier Fußball zu spielen und auf das will ich mich konzentrieren.“

…über sein Fernstudium: „Es lässt sich das Studium sehr gut mit dem Fußball verbinden. Das größere Problem ist einerseits die Energie, weil doch der Sport sehr fordernd ist für den Körper und Geist. Die Motivation ist auch ein bestimmtes Thema. Es muss damit auch passen damit man sowas durchziehen kann. In meinem Studium bin ich auch mäßig erfolgreich. Ich würde mich jetzt auch nicht als Musterstudent bezeichnen.“

Andreas Schicker (Geschäftsführer Sport Sturm Graz):

…über das Steirerderby gegen Hartberg: „Das ist schon ein sehr schöner Sieg für uns in der Steiermark. Es wohnen ja sehr viele Spieler aus Hartberg in Graz, so trifft man sich auch immer wieder. Von dem her ist es jetzt wieder klar, wie alles aussieht. Es war aber schon ein Arbeitssieg. Wegen des Führungstreffers und wie wir das Spiel ab der 60. Minute bestritten haben, war es auch ein hochverdienter Sieg.“

…über Rasmus Höjlund und Vergleich mit Yeboah: „Den Rasmus Höjlund hatten wir schon sehr lange im Blick und im Fokus, weil wir vorbereitet waren auf einen möglichen Kelvin Yeboah Transfer. Das es so schnell so gut funktioniert, ist natürlich großartig. Man muss es aber trotzdem richtig einordnen. Der Bursche ist 19 Jahre alt und da werden auch mal andere Zeiten kommen, wo er nicht mit so einer Regelmäßigkeit trifft. Wie er sich aber in der Mannschaft zurechtfindet und wie er spielt, zeigt schon, dass er einen sehr weiten Weg gehen kann.“

…über die Ziele in der Meistergruppe: „Wir müssen den Grunddurchgang mal ordentlich abschließen, damit wir eine gute Position dann für die Meistergruppe haben. Dann schauen wir mal welche Mannschaften dabei sind. Natürlich wäre es schön in einer Gruppenphase zu spielen. Das hat heuer dem Verein sehr gutgetan nach 10 Jahren wieder mal in Europa dabei zu sein. Und man hat auch eine enorme Entwicklung von den jungen Spielern in den schwierigen Spielen gesehen. Es wäre sehr schön, wenn wir das in der nächsten Saison auch wieder schaffen würden.“

…über die Kaderplanung: „Wir haben für die nächste Saison schon eine gute Basis geschaffen. Nur ganz wenige Verträge laufen aus. Von dem her können wir zuversichtlich in die Zukunft schauen.“

…über Jakob Jantscher: „Beim Jakob ist das so, dass der Vertrag im Sommer 23 ausläuft. Wir werden uns mal in den nächsten Monaten zusammensetzen. Es gab jetzt auch immer wieder mit dem Berater Kontakt. Es herrscht zwischen uns ein gutes Verhältnis und dann werden wir auch sicher eine gute Lösung finden.“

…über die Ausrichtung in den kommenden Jahren: „Wir haben vor eineinhalb Jahren einen Weg begonnen, der sehr schnell funktioniert hat und genau in dieser Tonart soll es auch weitergehen. Es ist der einzige richtige Weg, dass man junge Spieler vermehrt auch aus der eigenen Akademie einbaut und junge Spieler dazuholt, die man auch wieder verkauft. Wenn man es dann noch schafft, regelmäßig in Europa vertreten zu sein, dann sind wir sehr gut unterwegs.“

…über das Duell gegen Ried in Runde 22: „Es wird definitiv im Innviertel, wenn wir raufkommen, keine Geschenke geben. Wir werden Vollgas geben, weil jeder Punkt zählt.“

Walter Kogler (Sky Experte)

…über die roten Karten von Austria Klagenfurt: „Wären es ein bisschen weniger rote Karten, dann hätte die Mannschaft den einen oder anderen Punkt mehr. Dann wäre man auch schon qualifiziert für die Meistergruppe. Man hat sich im Spiel gegen Ried die Chance genommen mit voller Besetzung vielleicht noch den Sieg zu holen. Die Mannschaft ist super unterwegs. Die Mannschaft steckte es auch immer wieder gut weg, aber der ein oder andere Punkt wäre doch schon noch drinnen gewesen.“

…über Patrick Greil: „Er ist ein ganz wichtiger Spieler für diese Mannschaft. Er ist ein Fixposten, wenn es um das Umschalten geht. Beim Ballbesitz macht er kluge Entscheidungen mit seinen Pässen. Er hat 33 Torschussvorlagen gemacht bis jetzt, das ist eine sehr große Anzahl. Wenn Austria Klagenfurt ihr Spiel nach vorne trägt, dann geht das meistens irgendwie über den Patrick.“

… über Rasmus Höjlund und Vergleich mit Yeboah: „Es sind beide sehr gute Stürmer. Trotzdem war Yeboah der Spieler für mich, wenn es darum ging nach vorne hin Räume zu haben. Im 1 gegen 1 war er ein bisschen der Schnellere und Zielstrebigere. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass Höjlund, wenn es darum geht Torchancen zu verwerten, vielleicht ein bisschen besser ist. Auch wenn es darum geht, den Gegner zu pressen. Von dem gesamten Gerüst, was ein Spieler braucht, ist er sogar ein bisschen der komplettere Spieler.“