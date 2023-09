Patriots ehren Brady – Dolphins gewinnen Schlagabtausch gegen Chargers

Drei Jahre nach seinem Abschied von den New England Patriots hat das Football-Team den ehemaligen Quarterback-Superstar Tom Brady offiziell verabschiedet.

In der Halbzeit des NFL-Auftaktspiels der Patriots gegen die Philadelphia Eagles am Sonntag (Ortszeit) fand eine Zeremonie zu Ehren des inzwischen 46-Jährigen statt, der 20 Jahre für die Patriots gespielt und sie zu sechs Super-Bowl-Siegen geführt hatte. Anschließend gewannen die Eagles die Partie mit 25:20.

Im Gegensatz zu Titelverteidiger Kansas City Chiefs hat sich der im Februar unterlegene Super-Bowl-Teilnehmer zum NFL-Auftakt also keine Blöße gegeben. Eine klare Angelegenheit war die erste Begegnung zweier Division-Gegner der Eagles. Auswärts setzten sich die Dallas Cowboys gegen die New York Giants mit 40:0 durch und untermauerten damit ihre Titel-Ambitionen.

Einen guten Eindruck am ersten Spieltag machten auch die San Francisco 49ers (30:7 gegen die Pittsburgh Steelers) sowie die Green Bay Packers bei einem 28:20 gegen die Chicago Bears. Jordan Love als Quarterback-Nachfolger von Aaron Rodgers kam auf drei Touchdown-Pässe. Rodgers spielt mit den New York Jets in der Nacht auf Dienstag gegen die Buffalo Bills sein erstes NFL-Spiel im neuen Trikot. Die Miami Dolphins mit Quarterback Tua Tagovailoa setzten sich in einem offenen Schlagabtausch 36:34 bei den Los Angeles Chargers durch.

(APA)/Bild: Imago