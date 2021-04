Paukenschlag! Alle englischen Klubs steigen aus der Super League aus

Fünf der sechs englischen Vertreter haben sich aus der neuen Super League im Fußball zurückgezogen. Nach Manchester City bestätigten auch der FC Liverpool, Manchester United, der FC Arsenal, FC Chelsea und Tottenham Hotspur diesen Schritt.



“Wir haben einen Fehler gemacht, und dafür entschuldigen wir uns”, teilte Arsenal mit. Damit steht die Superliga, für die ursprünglich zwölf Weltklubs vorgesehen waren, nach nicht einmal 48 Stunden vor dem Aus.

Aktuell bleiben aus Spanien noch Real Madrid, der FC Barcelona und Atletico Madrid sowie aus Italien Inter Mailand, der AC Mailand und Juventus Turin.

Liverpool Football Club can confirm that our involvement in proposed plans to form a European Super League has been discontinued.

— Liverpool FC (@LFC) April 20, 2021