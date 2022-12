Paukenschlag! Dreifach-Olympiasieger Mayer gibt Karriereende bekannt

Völlig überraschend hat der dreifache Olympiasieger Matthias Mayer am Donnerstag in Bormio seinen Rücktritt vom alpinen Skisport erklärt.

Der 32-Jährige war am Mittwoch in der Abfahrt nicht an den Start gegangen, Magen-Darm-Probleme wurden als Grund angegeben. Am Tag danach gab er via ORF sein Karriereende bekannt. „Ich habe heute meine letzte Besichtigung gemacht und das reicht mir. Ich habe nicht mehr so den Biss“, sagte Mayer.

„Ich habe die letzten Tage ein bisschen nachgedacht und muss sagen: Für mich ist die Zeit gekommen, dass ich zurücktrete aus dem alpinen Ski-Weltcup. Es war letztes Jahr eine gewaltige Saison mit der dritten Goldmedaille. Ich bin heuer gut reingestartet, ich bin zufrieden, aber es reicht einfach.“

Steckbrief Matthias Mayer:

Matthias MAYER (32)

Geboren: 9. Juni 1990 in St. Veit an der Glan/Kärnten

Wohnort: Afritz am See/Kärnten

Größe/Gewicht: 1,80 m/93 kg

Verein: SC Gerlitzen

Hobbys: Mountainbike, Sport, Freunde

Größte Erfolge:

Olympia (3-0-1): Gold Abfahrt 2014 Sotschi, Super-G 2018 Pyeongchang

und Super-G 2022 Peking, Bronze Abfahrt 2022 Peking

Riesentorlauf 2014, 9. Abfahrt 2018

WM: 4. Super-G 2015 Vail/Beaver Creek, 5. Super-G 2013 Schladming und

Abfahrt 2019 Aare, 6. Super-G 2021 Cortina

Weltcup: 11 Siege (7 Abfahrt, 3 Super-G, 1 Kombination)

Gesamt-Vierter 2019/20 und 2021/22

Zweiter im Abfahrts-Weltcup 2020/21

Europacup: 2 Siege

Super-G-Gesamtsieger 2010/11

Junioren-WM: Silber Super-G 2008 Formigal

(APA)

Beitragsbild: GEPA