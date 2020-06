Paukenschlag! Ex-Bayern-Star Robben gibt Comeback bekannt

via

Seit Wochen hält sich Ex-Bayern-Star Arjen Robben an der Säbener Straße fit, weshalb immer wieder über ein Comeback des Niederländers spekuliert wurde. Dieses wird er nun zur kommenden Saison für seinen Ex- und Heimatverein FC Groningen geben. Dies bestätigte der Verein am Samstagnachmittag.

