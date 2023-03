Paukenschlag! Ferrari Chef-Entwickler wohl zurückgetreten

via

via Sky Sport Austria

Nach übereinstimmenden Medienberichten verlässt Ferraris „Head of Vehicle Concept“ David Sanchez den Rennstall mit sofortiger Wirkung.

Sanchez leitete seit 2019 die gesamte Aerodynamik-Abteilung, stieg rund zwei Jahre später zum Head of Vehicle Concept auf. Nun soll er wenige Tage nach dem „Schock in der Wüste“ überraschend seinen Rücktritt angekündigt haben. Eine offizielle Bestätigung von Seiten des Rennstalls steht noch aus. Nach Informationen von Sky Italia ist eine Sperrfrist in Sanchez‘ Vertrag inkludiert. Diese besagt, dass er erst nach Ablauf dieser Zeitspanne für ein neues Team arbeiten darf.

Seit 2012 bei Ferrari

Mit der Trennung würde eine Ära zu Ende gehen. Sanchez arbeitet seit 2012 für Ferrari und gehörte unter dem ehemaligen Teamchef Mattia Binotto zu den wichtigsten Mitarbeitern. Die Nachfolgelösung steht noch nicht fest. Der Ersatz muss wohl kurzfristig aus internen Kreisen kommen, heißt es.

(skysport.de) / Bild: Imago