Paukenschlag: Klopp verlässt Liverpool

Paukenschlag in Liverpool! Jürgen Klopp verlässt den FC Liverpool mit Saisonende.

Wie der Verein auf ihren sozialen Netzwerken per Video-Botschaft verkündet, trennen sich die Wege nach knapp neun Jahren. Klopp hatte im April 2022 seinen Vertrag vorzeitig bis 2026 verlängert. Der frühere Meistertrainer von Borussia Dortmund hatte sich dem FC Liverpool im Oktober 2015 angeschlossen. Mit dem Klub hatte er unter anderem 2019 die Champions League und 2020 die englische Meisterschaft gewonnen.

Klopps Erklärung im Wortlaut:

„Ich kann verstehen, dass es für viele Leute ein Schock ist, wenn man es zum ersten Mal hört, aber natürlich kann ich es erklären – oder zumindest versuchen, es zu erklären. Ich liebe absolut alles an diesem Verein, ich liebe alles an der Stadt, ich liebe alles an unseren Fans, ich liebe die Mannschaft, ich liebe die Mitarbeiter. Ich liebe alles. Aber dass ich diese Entscheidung trotzdem getroffen habe, zeigt, dass ich davon überzeugt bin, dass es die richtige Entscheidung ist.

Es ist so, dass mir, wie soll ich sagen, die Energie ausgeht. Ich habe jetzt kein Problem, klar, ich wusste es schon länger, dass ich es irgendwann bekannt geben muss, aber mir geht es jetzt absolut gut. Ich weiß, dass ich den Job nicht wieder und wieder und wieder und wieder machen kann.

Nach den Jahren, die wir zusammen hatten und nach all der Zeit, die wir zusammen verbracht haben und nach all den Dingen, die wir zusammen durchgemacht haben, ist der Respekt vor dir gewachsen, die Liebe zu dir gewachsen und das Mindeste, was ich dir schulde, ist die Wahrheit – und das ist die Wahrheit.“

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Klopp hatte dem Club zu neuer sportlicher Blüte verholfen, 2020 nach langer Pause wieder die englische Meisterschaft gewonnen. Aktuell sind die „Reds“ Liga-Spitzenreiter mit fünf Punkten Vorsprung auf Titelverteidiger Manchester City, haben jedoch auch ein Spiel mehr bestritten.

Klopp auch als DFB-Teamchef gehandelt

Der 56-Jährige war zuletzt auch immer wieder als deutscher Bundestrainer gehandelt worden. Bei der Verpflichtung von Julian Nagelsmann, der die DFB-Nationalmannschaft bei der Heim-EM betreuen wird, hatte Klopp im September erneut gesagt, dass er für den Posten beim Deutschen Fußball-Bund aktuell nicht zur Verfügung stehe.

Klopp hatte seine Trainer-Laufbahn 2001 nach seiner aktiven Profi-Karriere in Mainz begonnen und den Club in die Bundesliga geführt. Nach sieben Jahren beim FSV wechselte er zu Borussia Dortmund und wurde mit dem BVB unter anderem zweimal Meister und einmal DFB-Cupsieger. Auch bei den Westfalen räumte er seinen Posten nach siebenjähriger Amtszeit.

Bild: Imago