Paul Scharner verlässt SKN St. Pölten

Der ehemalige ÖFB-Teamspieler Paul Scharner beendet mit Monatsende seine Tätigkeit bei Zweitligist SKN St. Pölten. Der 43-jährige Niederösterreicher ist seit Juni 2022 Nachwuchsleiter und trennt sich mit Ende November in beidseitigem Einvernehmen vom SKN.

„Die Zusammenarbeit war alles in allem herausfordernd, aber sehr gut – ich hatte mir aber erhofft, dass einige Punkte im Bereich Professionalisierung schneller und gemeinschaftlicher gehen würden. In der derzeitigen Situation war das aber schwierig“, begründete der 40-fache Teamspieler in einer Vereinsaussendung am Freitag seinen Schritt.

„In der derzeitigen Situation war das aber schwierig. Abgesehen davon möchte ich hier jedem Jugendleiter und jedem leidenschaftlichen Trainer meine Bewunderung aussprechen, weil ich live miterleben durfte, wie anspruchsvoll und komplex die Aufgaben abseits des Sportlichen auf dem Platz mittlerweile sind. Ich möchte hier auch die Chance nutzen, um meine größte Wertschätzung an das Betreuerteam der gesamten SKN-Jugend auszusprechen. Ich wünsche dem SKN St. Pölten alles Gute – wir bleiben sicher in Verbindung!“, wird Scharner weiter zitiert.

Interimistisch werden die Aufgaben im sportlichen Bereich von Mario Anfang und Masaki Morass übernommen – im administrativen Bereich von Manfred Brückl und Matthäus Halmer.

(red./APA)

Artikelbild: GEPA