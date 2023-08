Pavard vor Abschied vom FC Bayern

Benjamin Pavard wird den FC Bayern nun wahrscheinlich doch verlassen. Nachdem die Münchner den Franzosen eigentlich nicht verkaufen wollten, kam es nun zur Einigung zwischen dem deutschen Rekordmeister und Inter.

Nach Informationen von Sky Italia überweist Inter für Pavard 30 Millionen Euro an den FC Bayern. Zwei weitere Millionen können an Boni noch hinzukommen. Der 27-Jährige wird am Dienstag oder Mittwoch in Mailand erwartet, um den Medizincheck zu absolvieren. Eigentlich wollten die Münchner den variablen Innenverteidiger nicht ziehen lassen und haben aus diesem Grund auch Josip Stanisic an Bayer 04 Leverkusen ausgeliehen.

Doch Pavard, der seinen Wechselwunsch zuletzt nochmal in einem Gespräch mit CEO Jan-Christian Dreesen untermauert hatte, wollte den deutschen Serienmeister unbedingt verlassen, darf nun doch gehen. Ein Verbleib hätte durchaus für Zündstoff gesorgt, denn Pavard machte aus seiner schlechten Laune zuletzt kein Geheimnis.

Vertrag nur noch bis 2024

Pavards Vertrag wäre im kommenden Sommer ausgelaufen, es war somit die letzte Chance der Bayern, mit dem Weltmeister noch Geld zu verdienen. Pavard wechselte 2018 für rund 35 Millionen Euro vom VfB Stuttgart an die Isar und kam in 163 Pflichtspielen auf zwölf Tore und zwölf Vorlagen. Zum Saisonauftakt bei Werder Bremen saß Pavard 90 Minuten lang auf der Bank.

Nach den Abgängen von Pavard und Stanisic haben die Münchner mit Noussair Mazraoui nur noch einen gelernten Rechtsverteidiger im Kader.

(sport.sky.de)/Bild: Imago