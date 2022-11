Pavlovic brennt auf Milan-Duell: „Ich kann es kaum erwarten“

via

via Sky Sport Austria

Im Sommer kam Innenverteidiger Strahinja Pavlovic von der AS Monaco zu Red Bull Salzburg. Der Serbe hat sich auf Anhieb zum Leistungträger entwickelt und einen wichtigen Anteil an der bislang starken Saison der Bullen. Gegen den AC Milan will Pavlovic mit den Salzburgern nun den nächsten Schritt gehen und sich fürs Achtelfinale qualifizieren. „Ich kann es kaum erwarten“, freut sich Pavlovic auf den Showdown im San Siro – ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass!