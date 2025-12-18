Payer gewinnt auch in Carezza

Snowboarderin Sabine Payer hat beim Parallel-Riesentorlauf von Carezza ihren zweiten Saisonsieg geholt.

Im Finale hielt die Kärntnerin am Donnerstag die Polin Aleksandra Krol-Walas auf Distanz. Payer hatte erst vor wenigen Tagen in Cortina ebenfalls voll angeschrieben. Im Achtelfinale setzte sie sich in Carezza gegen Claudia Riegler durch, die Altmeisterin klassierte sich damit auf dem 14. Platz. Bei den Männern wurde Andreas Prommegger als bester Österreicher Vierter.

Payer machte damit das Dutzend voll, sie hält nun bei zwölf Einzelsiegen im Weltcup. Prommegger verpasste das Finale im Duell mit dem Italiener Aaron March, im Rennen um Platz drei war danach Mirko Felicetti schneller. March musste sich danach im Finale hauchdünn seinem Landsmann Roland Fischnaller geschlagen geben. Für Italien gab es damit einen Dreifachsieg. Benjamin Karl scheiterte im Achtelfinale an Fischnaller, für Alexander Payer war im Viertelfinale gegen den späteren Sieger Endstation.

