Die AS Monaco hat auf dem angestrebten Weg in die Champions League einen Rückschlag erlitten. Das Team des ehemaligen Bayern-München-Trainers Niko Kovac verlor am Dienstagabend das Play-off-Hinspiel gegen Schachtar Donezk im eigenen Stadion mit 0:1 (0:1). Den einzigen Treffer erzielte der Brasilianer Pedrinho nach einem schönen Solo (19.).

