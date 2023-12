„Peinlich“ – Wirbel um Icardi-Veilchen nach Istanbul-Derby

Die türkische Super Lig hat an Heiligabend das große Istanbuler Derby zwischen Fenerbahce und Galatasaray angesetzt. Nach Abpfiff erhoben die Gäste schwere Vorwürfe.

Im hitzigen Derby mit vielen Foulspielen musste insbesondere Mauro Icardi viel einstecken. Der ehemalige PSG- und Inter-Star bekam zunächst die Faust von Gegenspieler Alexander Djiku an den Kopf. In einer weiteren Szene erwischte ihn Jayden Oosterwolde mit der Ferse im Gesicht. Anschließend bekam der 30-jährige Argentinier auch noch einen leichten Rempler im Sechzehner und prallte mit dem Gesicht gegen den Pfosten.

Dzeko mischt sich in Debatte ein

Icardi verließ das Sükru Saracoglu Stadion von Fenerbahce mit einem blauen Veilchen unter dem rechten Auge. Galatasaray erhob in einem Statement auf Instagram schwere Vorwürfe gegen die Referees: „Diejenigen, die nur Gerechtigkeit für sich selbst wollen, manipulierten heute Abend den türkischen Fußball auf allen Kanälen! Der VAR und die 26 Kameras können nichts sehen – wir schämen uns in ihrem Namen.“

Erzrivale Fenerbahce kritisierte wiederum Galatasaray für das Statement. Kapitän Edin Dzeko kommentierte: „Icardi trifft mit dem Kopf den Pfosten und sie stellen ihn auf Instagram und weinen, dass es keinen Elfmeter gibt. Typisch für sie – wie peinlich.“ Sportlich endete das Istanbuler Derby übrigens 0:0. Damit bleiben Fenerbahce und Galatasaray nach 17 Spielen mit je 44 Punkten gleichauf an der Spitze, Fener hat die um plus sieben bessere Tordifferenz.

Noch in diesem Jahr stehen sich die beiden türkischen Topvereinen erneut gegenüber. Am 29.12. (ab 18.40 Uhr) steigt der türkische Supercup zwischen Meister Galatasaray und Pokalsieger Fenerbahce in Saudi-Arabien. Das Match seht ihr live auf Sky und im kostenlosen Stream auf unserer Website!

Bild: Fabrizio Romano via Instagram