Jose Pekerman ist neuer Teamchef der Fußball-Nationalmannschaft von Venezuela.

Der 72-jährige Argentinier, der in gleicher Funktion schon in seinem Heimatland und in Kolumbien tätig war, tritt die Nachfolge des vor drei Monaten wegen ausstehenden Lohnzahlungen zurückgetretenen Portugiesen Jose Peseiro an. Seit Peseiros Abgang hatte Leo Gonzalez die Truppe interimistisch betreut.

(APA)/Bild: Imago