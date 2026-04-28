Penguins kämpfen sich zurück – Golden Knights mit Overtime-Erfolg
Die Pittsburgh Penguins und die Vegas Golden Knights haben im Play-off der National Hockey League (NHL) am Montag (Ortszeit) Siege gefeiert.
Die „Pinguine“ verhinderten mit einem 3:2-Heimerfolg gegen die Philadelphia Flyers erneut das vorzeitige Aus. Sie verkürzten in der „best of seven“-Serie, in der man bereits 0:3 hinten lag, auf 2:3. Die Knights gewannen bei Utah Mammoth 5:4 nach Verlängerung und glichen auf 2:2 aus. Das Siegtor erzielte Shea Theodore in der 80. Minute.
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(APA) / Bild: Imago