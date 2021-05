Pentz frustriert: “Nach solchen Spielen stehe ich immer da…”

Nach der 1:2-Niederlage gegen den SCR Altach zeigte sich Austria-Tormann Patrick Pentz ratlos und vermisste die Grundtugenden bei seiner Mannschaft.

7200 71 Patrick Pentz Position Torhüter Verein FK Austria Wien

“Einsatz und Leidenschaft waren vor allem in der ersten Halbzeit gar nicht da. Wir haben uns wieder richtig viel vorgenommen. Nach solchen Spielen stehe ich immer da und sage das. Ich verstehe einfach nicht, warum das passieren kann. Wir sprechen das in der Kabine ganz klar an und man sieht das dann am Feld nicht”, sagte Pentz nach dem Spiel im Sky-Interview.