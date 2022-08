via

via Sky Sport Austria

Stade Reims ist in der französischen Fußball-Meisterschaft 2022/23 weiter ohne Sieg. Der neue Club von ÖFB-A-Teamtorhüter Patrick Pentz holte am Sonntag mit einem 1:1 bei Racing Straßburg aber im dritten Spiel den ersten Punkt in der Saison.

Pentz spielte erneut durch, seinen neunten Gegentreffer kassierte er in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Alexander Djiku nach einem Eckball.

(APA) / Bild: Imago