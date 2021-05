Pentz nach Fehler: “An meinem Selbstvertrauen nagt das absolut nicht”

via

via Sky Sport Austria

Die Wiener Austria hat zum Abschluss der Qualifikationsgruppe der Tipico Bundesliga in Ried innerhalb von rund 15 Minuten eine 2:0-Führung verspielt. Damit schenkte man auch Platz eins und damit den Heimvorteil im ersten Play-off-Spiel gegen Hartberg am Montag (17.00 Uhr/live auf Sky Sport Austria – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) her.

Austria-Torhüter Patrick Pentz leitete mit einem Patzer die Wende ein. Im Sky-Interview nimmt der Tormann des Jahres den Fehler auf seine Kappe und richtet den Blick bereits nach vorne.