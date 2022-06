Pentz-Nachfolger: Austria holt Bayern-Torhüter

Die Wiener Austria ist auf der Suche nach einer neuen Nummer eins im Tor fündig geworden.

Nach Sky-Informationen verlässt Christian Früchtl den FC Bayern München und soll bei der Austria den abgewanderten Stammgoalie Patrick Pentz ersetzen. Der 22-jährige Deutsche wird am Montag den Medizincheck absolvieren. Danach soll Früchtl offiziell vorgestellt werden.

Früchtl wird bei den „Veilchen“ wohl einen Dreijahres-Vertrag unterschreiben. Der FC Bayern soll allerdings über eine exklusive Rückkaufoption verfügen.

In der abgelaufenen Saison absolvierte Früchtl sieben Spiele in der Regionalliga Bayern für die Amateure des Serienmeisters. Im letzten Bundesligaspiel der Saison wurde Früchtl in der 81. Minute eingewechselt, wodurch der 22-Jährige doch noch sein Debüt in der Deutschen Bundesliga feiern durfte.

Bild: Imago