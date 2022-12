Pep sauer: England-Star kehrt mit Übergewicht zu City zurück

ManCity-Star Kalvin Phillips hat es beim League-Cup-Erfolg über den FC Liverpool nicht in das Aufgebot von Pep Guardiola geschafft. Laut dem Spanier kehrte Philips mit Übergewicht zurück zu den Skyblues.

„Er ist nicht verletzt – er kam mit Übergewicht zurück. Ich weiß nicht, warum. Er kam nicht in der Verfassung zu uns zurück, um zu spielen“, sagte Guardiola, der bekannt für strenge Regeln für seine Spieler ist. Phillips war nach einer schweren Schulterverletzung erst kurz vor der WM in Katar wieder fit geworden und kam dort in zwei Spielen für die Three Lions zu Kurzeinsätzen.

Guardiola kündigt Vier-Augen-Gespräch an

Am Mittwoch geht es für die Citzens zu Phillips‘ Ex-Klub Leeds United. „Wenn er bereit ist, wird er spielen, weil wir ihn brauchen. Wir brauchen ihn sehr“, erklärte Guardiola, der zudem noch ein Vier-Augen-Gespräch mit seinem Star ankündigte.

