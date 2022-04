Pep vs. Klopp – das Gigantenduell im Spiel des Jahres um die Meisterschaft: Manchester City gegen den FC Liverpool am Sonntag live und exklusiv bei Sky

Das „Match of the Week” am Sonntag ab 16:30 Uhr mit Moderator Sebastian Hellmann und Sky Experte Didi Hamann auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD

Aus dem Etihad Stadium berichten live: Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld sowie die Sky Experten Rene Adler und Raphael Honigstein

Sky Sport News Spezial: „Pep vs. Klopp – Der Showdown“: Tägliches Update live vor Ort ab 18:30 Uhr mit Florian Schmidt-Sommerfeld

Pressekonferenzen vor dem Showdown am heutigen Freitag um 11:00 Uhr und 14:00 Uhr auf Sky Sport News

Sky zeigt am Freitag, Samstag und Sonntag alle zehn Spiele des 32. Spieltags der Premier League in voller Länge, acht davon live

Am Sonntag kommt es zum großen Showdown in England, wenn um 17:30 Uhr Schiedsrichter Anthony Taylor die Partie zwischen Manchester City und dem FC Liverpool anpfeift. Es ist das Aufeinandertreffen der Superlative. Die beiden besten Mannschaften der Premier League – der stärksten Fußballiga weltweit – stehen sich im direkten Duell gegenüber und spielen um die Entscheidung in der Meisterschaft.



Dabei könnte die Konstellation nicht spannender sein. Lediglich ein Punkt trennt Spitzenreiter ManCity von den Reds. Zugleich ist das Topspiel die Begegnung zwischen den beiden Welttrainern Pep Guardiola und Jürgen Klopp, die bereits zu ihren Bundesliga-Zeiten die Meisterschaft unter sich ausmachten. Nach dem spektakulären Hinspiel an der Anfield Road (2:2) ist nun alles für ein großes Fußballfest angerichtet, auf das die ganze Fußballwelt gespannt blickt.



Ab 16:30 Uhr begrüßen Moderator Sebastian Hellmann und Sky Experte Didi Hamann die Zuschauer:innen am Sonntag im „Match of the Week“ auf Sky Sport 1. Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld sowie die Sky Experten Rene Adler und Raphael Honigstein berichten live vor Ort aus dem Etihad Stadium in Manchester. Sky Q Kund:innen können das „Match of the Week“ zusätzlich in UHD genießen.



Sky zeigt am Freitag, Samstag und Sonntag alle zehn Spiele des 32. Spieltags der Premier League in voller Länge, acht davon live, unter anderem FC Everton gegen Manchester United am Samstagmittag (ab 13:20 Uhr auf Sky Sport 1).



Sky Sport News Spezial: „Pep vs. Klopp – Der Showdown“

Zur Einstimmung auf das Spiel des Jahres in England sendet Sky Sport News das Spezial „Pep vs. Klopp – Der Showdown“, in dem Sky Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld ein tägliches Update live vor Ort aus England gibt, so dass Sky Zuschauer:innen über das Spitzenspiel stets bestens informiert ist. Im Rahmen der Vorberichterstattung werden heute auch die beiden Pressekonferenzen (Klopp 11:00 Uhr, Guardiola 14:00 Uhr) auf Sky Sport News ausgestrahlt.



Bis mindestens 2025 das Zuhause der Premier League in Österreich

Sky bleibt auch über die kommende Saison hinaus das exklusive Zuhause der Premier League in Österreich. Die neue Vereinbarung gilt von 2022/23 bis einschließlich 2024/25. Auch im neuen Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher als einziger Anbieter in Österreich live übertragen und im gewohnten Umfang berichten.



Der 32. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:



Freitag:

20:50 Uhr: Newcastle United – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport Austria 1



Samstag:

13:20 Uhr: FC Everton – Manchester United live auf Sky Sport Austria 1

15:50 Uhr: FC Southampton – FC Chelsea live auf Sky Sport 1

15:50 Uhr: FC Arsenal – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 2

18:20 Uhr: Aston Villa – Tottenham Hotspurlive auf Sky Sport 1

20:30 Uhr: Highlights Samstag





Sonntag:

14:50 Uhr: FC Brentford – West Ham United live auf Sky Sport 8

14:50 Uhr: Norwich City – FC Burnley live auf Sky Sport 9



16:30 Uhr: „Match of the Week“: Manchester City – FC Liverpool live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD



19:30 Uhr: “What a strike!” – die Highlight-Show live auf Sky Sport 1



Montag:

16:00 Uhr: “Box2Box – Dein Rückblick” auf Sky Sport News

Bild: Imago