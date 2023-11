Der portugiesische Fußball-Star Pepe hat ein kleines Kapitel Champions-League-Geschichte geschrieben. Mit 40 Jahren und 254 Tagen ist der Verteidiger vom FC Porto jetzt der älteste Torschütze in der Königsklasse. Pepe traf beim 2:0 (1:0) gegen Royal Antwerpen zum Endstand – wie so oft in seiner Karriere per Kopf (90.+1).

Das 1:0 hatte Evanilson in der ersten Halbzeit durch einen Elfmeter geschossen.

(SID)/Bild: Imago