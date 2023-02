Per Ausstiegsklausel: Seiwald-Transfer nach Leipzig vor Abschluss

Der Transfer von Nicolas Seiwald zu RB Leipzig steht kurz vor dem Vollzug.

Nach Sky Informationen aktivieren die Sachsen um Sport-Geschäftsführer Max Eberl die Ausstiegsklausel des 21-jährigen ÖFB-Teamspielers. Leipzig überweist über 20 Millionen Euro nach Salzburg.

Beim amtierenden deutschen Pokalsieger soll Seiwald einen langfristigen Vertrag unterschreiben und die Nachfolge des im Juli nach München wechselnden Konrad Laimer antreten.

News #Seiwald: It’s close to be a DONE DEAL! He will join Leipzig in summer. Agreement between the clubs. Leipzig will activate the release clause of around €20m. Long-term contract. Announcement soon. Next DONE DEAL: Laimer & #FCBayern! @philipphinze24 @SkySportDE 🇦🇹 pic.twitter.com/2zncAYrYab

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) February 26, 2023