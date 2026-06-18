Per Leihe! Rapid gibt Weixelbraun an Ligakonkurrenten ab

Der SK Rapid gibt vor dem Start in die Sommervorbereitung einen Spieler ab: Dominik Weixelbraun wechselt für die Saison 2026/27 leihweise zu Ligakonkurrent SC Austria Lustenau. Der 22-jährige Offensivspieler soll beim Bundesliga-Aufsteiger wichtige Matchpraxis auf höchstem österreichischen Niveau sammeln.

Weixelbraun war im Sommer 2025 vom SKU Amstetten nach Hütteldorf gewechselt. Für Rapid kam der Niederösterreicher bislang auf 18 Pflichtspieleinsätze in der ADMIRAL Bundesliga, dem ÖFB-Cup und der Conference League (1 Tor). Für die zweite Mannschaft der Hütteldorfer absolvierte Weixelbraun sechs Partien.

Weixelbraun soll nächsten Entwicklungsschritt machen

Geschäftsführer Sport Markus Katzer meint zur vereinbarten Leihe: „Dominik ist ein junger Spieler mit enorm viel Potenzial, für dessen Entwicklung regelmäßige Spielminuten auf hohem Niveau besonders wichtig sind. Die Leihe gibt ihm die Chance, wertvolle Erfahrungen zu sammeln und den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen. Ich wünsche Dominik viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe und nur das Beste für seine Zeit im Ländle.“

Auch Weixelbraun blickt seiner neuen Aufgabe in Vorarlberg mit Vorfreude entgegen: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung. Der Verein wirkt unglaublich familiär, das Umfeld ist sehr herzlich und ich habe direkt gemerkt, dass ich mich hier wohlfühlen werde. Ich möchte die Chance nutzen, mich sportlich, aber auch persönlich weiterzuentwickeln, möglichst viel Spielpraxis zu sammeln und meinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beizutragen. Ich kann es kaum abwarten vor den Fans auf dem Platz zu stehen.“

Austria Lustenau freut sich über Offensiv-Verstärkung

Lustenau-Sportdirektor Dieter Alge sagt zum Transfer: „An Dominik waren wir schon länger interessiert. Umso mehr freut es uns, dass wir ihn nun für die Austria gewinnen konnten. Er ist ein vielseitiger Offensivspieler, der mehrere Positionen in der Offensive bekleiden kann und unserem Spiel zusätzliche Flexibilität verleiht. Wir sind überzeugt, dass noch viel Potenzial in ihm steckt und freuen uns auf die kommende Saison mit ihm.“