Per Leihe: Schopp wechselt nach Hartberg

Innenverteidiger Konstantin Schopp wechselt per Leihe in die ADMIRAL Bundesliga. Der Sohn des ehemaligen Hartberg-Trainers Markus Schopp kommt vom deutschen Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 zum TSV in die Oststeiermark. Der U21-Teamspieler ist bereits ins Trainingslager nach Catez gereist.

Schopp war im vergangenen Sommer von Sturm Graz nach Mainz gewechselt, kam dort bislang jedoch nicht zu einem Einsatz in der Bundesliga. Drei Mal stand der gebürtige Salzburger im Spieltagskader der Profimannschaft. Spielpraxis sammelte der 1,95 Meter große Abwehrspieler vor allem in der zweiten Mannschaft des Klubs: In der Regionalliga Südwest absolvierte er elf Partien in der Startelf.

Schopp: „Freue mich sehr“

„Ich freue mich sehr über meine Leihe zum TSV Hartberg. Der Verein bietet mir eine tolle Möglichkeit, mich sportlich weiterzuentwickeln und meine nächsten Schritte zu setzen“, sagt Schopp über seinen Wechsel.

Auch Hartbergs Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr äußerte sich zur Verpflichtung: „Konstantin ist ein junger, hungriger und talentierter Spieler. Er verfügt über einen guten Körper und bringt eine Größe mit, die wir gut gebrauchen können. Er ist hoch motiviert und erhält bei uns die Chance, seinen nächsten Karriereschritt zu machen.“

(TSV Hartberg) / Bild: TSV Hartberg