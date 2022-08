Per Leihe: Sturms Kronberger wechselt innerhalb der ADMIRAL Bundesliga

Luca Kronberger wechselt innerhalb der ADMIRAL Bundesliga. Der U21-Nationalteamspieler wechselt als Leihspieler von Sturm Graz zur SV Ried. Das gaben beiden Vereine am Mittwoch bekannt.

Der 20-jährige U21-Teamspieler wechselte im Jänner von der Admira an die Mur und absolvierte im Frühjahr acht Bundesliga-Einsätze für die Schwarz-Weißen. Kronberger wird mit sofortiger Wirkung und bis zum Ende der Saison an die SV Ried verliehen, nach Ablauf der Leihe wird er nach Graz zurückkehren.

Sturms Geschäftsführer Sport Andreas Schicker: „Luca ist ein junger Spieler mit großem Potenzial, an das wir weiterhin glauben. In der aktuellen Phase seiner Karriere braucht er allerdings Spielzeit auf möglichst hohem Niveau, welche wir ihm im Moment nicht garantieren können. Wir wünschen Luca viel Erfolg in Ried und werden seine Entwicklung in den kommenden Monaten genauestens verfolgen.“