Per Leihe: Torjäger Baden Frederiksen kehrt in die Bundesliga zurück

Torjäger Nikolai Baden Frederiksen kehrt in die ADMIRAL Bundesliga zurück. Der 23-Jährige wird in der kommenden Saison für Austria Lustenau auflaufen.

Wie die Vorarlberger am Freitagvormittag bekannt geben, kommt der dänische Stürmer für ein Jahr leihweise von Vitesse Arnheim. In der Saison 2020/21 kickte Baden Frederiksen als Leihspieler von Juventus Turin bei der WSG Tirol, dort gelangen ihm in 32 Pflichtspielen 18 Tore und vier Vorlagen.

„Wir sind sehr glücklich mit Nikolai einen echten Torjäger bei uns begrüßen zu dürfen, der unsere Offensive weiter verstärken wird. Er hat bei nahezu allen seiner Stationen nachgewiesen, welche großen Qualitäten er besitzt und dass er einer Mannschaft in der Offensive viel geben kann. Seitdem sich vor einiger Zeit die Tür für eine potenzielle Leihe einen Spalt geöffnet hat, haben wir alles dafür getan diesen Gedanken Wirklichkeit werden zu lassen“, sagt Sportkoordinator Alexander Schneider zum Transfer.

„Dafür war es uns auch wert bis zum letzten Tag Geduld zu haben, um diese Leihe zu realisieren. Wir haben von Beginn der Gespräche gemerkt, dass Nikolai unbedingt diesen Schritt zu uns gehen will, um gemeinsam mit uns – nach einer eher unglücklichen Zeit in Ungarn – in Österreich wieder zurück zu alter Stärke zu finden. Wir danken ihm für sein Vertrauen in uns und sind uns sicher, dass alle Seiten von diesem Schritt profitieren werden.“

Baden Frederiksen: „Freue mich, zurück in Österreich zu sein“

Auch Baden Frederiksen freut sich auf seinen nächsten Anlauf in der ADMIRAL Bundesliga: „Ich bin sehr froh, dass die Leihe nun doch noch funktioniert hat und ich endlich hier bin. Ich freue mich auch zurück in Österreich zu sein, da ich mit der Liga und dem Land sehr viele positive Erinnerungen verbinde. Nun ist es Zeit in Lustenau ein neues Kapitel meiner Karriere aufzuschlagen und weitere solche Momente zu kreieren.“

