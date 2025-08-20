Per Leihe: WAC verpflichtet Innenverteidiger von Hoffenheim

Der Wolfsberger AC hat sich mit dem nigerianischen Innenverteidiger Emmanuel Chukwu verstärkt.

Wie der Bundesligist am Mittwoch bekanntgab, kommt der 18-jährige Nachwuchsteamkicker seines Landes bis Saisonende leihweise von der TSG Hoffenheim, zu der er im vergangenen Winter gewechselt war.

Linksverteidiger im Anflug

Außerdem soll noch ein weiterer Defensivmann zum „Wolfsrudel“ stoßen. Linksverteidiger Austin Uzondu aus Nigeria soll vom Ikorodu City FC ins Lavanttal wechseln.

