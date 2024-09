Perisic, Martial, Klaassen: Ex-PL-Profis finden neue Vereine

Ivan Perisic hat einen neuen Verein: Der Champions-League Sieger von 2020 schließt sich der PSV Eindhoven an.

Erst vor einigen Wochen hatte sich der 35-Jährige seinem Jugendklub Hadjuk Split angeschlossen – eine laut Medienberichten vereinbarte symbolische Ausstiegsklausel soll Perisic bereits vor dem Deadline Day selbst bezahlt haben, um als vereinsloser Spieler seine Optionen auf dem Markt zu sondieren.

Bei der PSV unterschreibt Perisic einen Vertrag bis zum Sommer 2025. „Seit ich vereinslos geworden bin, habe ich auf eine Option wie diese gewartet: Ein Verein und ein Umfeld, bei dem ich mich wohlfühle und mit dem ich Trophäen gewinnen kann“, sagte der ehemalige Bayern- und Tottenham-Star über seinen neuen Klub.

Ivan Perišić. Big game player. Treble winner. Welcome to the family! 🌟 pic.twitter.com/YsZcu0q3AY — PSV (@PSV) September 18, 2024

Martial wechselt von ManUtd zu Stankovic-Klub AEK

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat auch Anthony Martial einen neuen Verein gefunden. Neben seinem Landsmann Adrien Rabiot war der 28-Jährige einer der größten Namen unter den bislang vereinslosen Spielern. Nun soll sich der Stürmer mit AEK Athen, dem Verein von Ex-Salzburg-Goalie Cican Stankovic, über ein Engagement einig sein. Martial soll in Griechenland einen Vertrag bis 2027 unterzeichnen.

Sein Vertrag bei Manchester United, die ihn 2015 für 60 Millionen Euro von AS Monaco kauften, lief zum Sommer aus und wurde nicht verlängert. Zuletzt kam der Franzose in der Saison 2023/24 nur zu 16 Einsätzen in der Premier League. Danach wurde Martial mit LOSC Lille und Flamengo in Verbindung gebracht, ein Transfer ergab sich aber nicht.

Nächste Ajax-Rückkehr für Klaassen

Fußball-Profi Davy Klaassen kehrt zu seinem Jugendverein Ajax Amsterdam zurück. Der ehemalige Spieler von Werder Bremen und dem FC Everton unterschreibt beim niederländischen Rekordmeister einen Vertrag bis Sommer 2025. Zuletzt lief der Mittelfeldspieler für den italienischen Meister Inter Mailand auf.

Davy Klaassen = Ajacied ❌❌❌ pic.twitter.com/sea1HX3LDD — AFC Ajax (@AFCAjax) September 17, 2024

Von 2018 bis 2020 hatte der 31-Jährige das Werder-Trikot getragen. Mit einer kolportierten Ablöse von 13,5 Millionen Euro, die 2018 an den FC Everton floss, ist er noch immer der Rekordeinkauf der Bremer.

