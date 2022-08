„Persönliche Erklärung“: Rapid-Geschäftsführer Peschek vor Rücktritt

Beim SK Rapid Wien kommt es nach dem blamablen Scheitern gegen den FC Vaduz in der Qualifikation zur UEFA Europa Conference League zu personellen Änderungen in der Führungsebene. Nachdem Präsident Martin Bruckner am Samstag seine Kandidatur zur Wiederwahl offiziell zurückgezogen hat, wird am Sonntag wohl auch Geschäftsführer Wirtschaft Christoph Peschek seinen Rücktritt bekanntgeben.

Peschek gibt am Sonntag um 11:30 Uhr eine persönliche Erklärung bei einer Pressekonferenz im Allianz Stadion ab.

Artikelbild: GEPA