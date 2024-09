„Persönliche Gründe“: Swiatek sagt für China Open ab

Iga Swiatek hat nach den diese Woche in Seoul stattfindenden Korea Open auch ihre Teilnahme an den am 25. September startenden China Open in Peking abgesagt.

Die 23-jährige Polin, die bei dem WTA-1000-Event als Titelverteidigerin an den Start gegangen wäre, führte „persönliche Gründe“ als Argument ins Treffen. Die fünffache Grand-Slam-Turnier-Siegerin und Ranglistenerste pausiert seit ihrem überraschenden Out im Viertelfinale der US Open gegen Jessica Pegula am 5. September.

(APA) / Bild: Imago