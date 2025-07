Persönliche Gründe: Zverev spielt nicht in Gstaad

Alexander Zverev hat seine Teilnahme am ATP-Turnier in Gstaad abgesagt. Wie die Veranstalter mitteilten, habe der Weltranglistendritte „persönliche Gründe“ für sein Fehlen angeführt. Zverev hatte nach seinem Erstrundenaus in Wimbledon eine längere Spielpause für sich angekündigt.

Zverev hatte nach seinem überraschenden Scheitern gegen den Franzosen Arthur Rinderknech von mentalen Problemen berichtet. Er hatte gesagt, er fühle sich „im Moment im Allgemeinen ziemlich allein im Leben“. Es sei derzeit zudem „schwierig, außerhalb des Tennisplatzes Freude zu finden“. Zudem gab er an, vier Wochen keine Turniere spielen zu wollen.

Der Olympiasieger von Tokio hatte durchblicken lassen, dass das ATP Masters im kanadischen Toronto ab dem 27. Juli sein nächstes Ziel sein könnte. Das Turnier in Gstaad beginnt am kommenden Montag.

(SID) Foto: Imago