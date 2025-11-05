Personal-Beben bei Hoffenheim: Zwei Geschäftsführer weg – Schicker bleibt vorerst

Der Machtkampf beim deutschen Fußball-Bundesligisten Hoffenheim hat zwei Protagonisten den Job gekostet.

Mit Markus Schütz und Frank Briel müssen zwei von vier Mitgliedern der Geschäftsführung den Verein verlassen, teilte der Klub am Mittwoch mit. Der Steirer Andreas Schicker als Geschäftsführer Sport und Marketing-Geschäftsführer Tim Jost bleiben im Amt.

Die Abberufung der beiden Geschäftsführer sei „das Ergebnis intensiver Gespräche mit allen Beteiligten, an deren Ende man sich im gegenseitigen Einvernehmen darauf verständigt hat, die Zusammenarbeit zu beenden“, hieß es in einer Vereinsmitteilung. Die nun amtierende Geschäftsführung mit Schicker und Jost sei aber „vollumfänglich handlungsfähig“.

Schicker-Zukunft ungewiss

Ob Schicker dem Klub langfristig erhalten bleibt, ist jedoch ungewiss. Der 39-Jährige soll von RB Salzburg umworben werden. Schicker war im Oktober 2024 von Sturm Graz zu Hoffenheim gekommen und hatte im Zusammenspiel mit dem von ihm nachgeholten Trainer Christian Ilzer in einer schwierigen Saison den Abstieg verhindert.

Auslöser für das Personal-Beben war die seit langer Zeit anhaltende Auseinandersetzung mit Spielerberater Roger Wittmann. Dieser ist ein Freund von Club-Mäzen Dietmar Hopp, der als Gesellschafter an der Profi-Abteilung 49 Prozent hält, die restlichen 51 Prozent liegen beim Verein. „Wir sind davon überzeugt, dass wir die TSG Hoffenheim in dieser veränderten Aufstellung und mit neuer Gemeinsamkeit positiv entwickeln können“, sagte Hopp.

