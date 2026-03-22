Personalbeben in Dortmund! Sportdirektor Kehl verlässt den BVB

Der deutsche Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund und Sebastian Kehl (46) gehen ab sofort überraschend getrennte Wege. Der BVB gab die Trennung am Sonntag bekannt. Diese Entscheidung hätten die Geschäftsführung des Klubs und der bisherige Sportdirektor „einvernehmlich“ getroffen, hieß es.

Seit 2018 war Kehl vier Jahre Leiter der Lizenzspielerabteilung des BVB. Im Sommer 2022 übernahm der ehemalige BVB-Profi den Posten des Sportdirektors beim Klub der ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer und Carney Chukwuemeka.

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(SID) / Bild: Imago