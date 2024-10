Personalsorgen – BVB droht der nächste Ausfall

Auf der Ersatzbank des BVB beim DFB-Pokalspiel in Wolfsburg tummelten sich bereits jede Menge Nachwuchsspieler. Fällt jetzt auch noch die Nummer eins aus?

Dortmunds Kader geht momentan auf dem Zahnfleisch! Und jetzt ist auch noch Gregor Kobel angeschlagen!

Der Schweizer ist nach Sky Infos angeschlagen aus dem Pokalspiel gegen den VfL Wolfsburg (1:2) gegangen und klagt über Schmerzen im Hüft- und Oberschenkelbereich. Er soll zeitnah untersucht werden, aber für Dortmunds Nummer eins wird es mit Blick auf das wichtige Heimspiel am Samstag gegen Leipzig ein Wettlauf gegen die Zeit.

Beim Pokalaus musste Nuri Sahin in puncto Startformation bereits kreativ werden. Mit Emre Can und Pascal Groß liefen zwei nominelle Mittelfeldspieler in Dortmunds Vierer-Abwehrkette auf. Und auch von der Bank konnte der BVB kaum Erfahrung einwechseln.

Ersatzbank im Schnitt nur 22 Jahre alt

Das Durchschnittsalter der Ersatzspieler lag lediglich bei 22 Jahren. Ohne die beiden Routiniers Marcel Sabitzer (30) und Ersatztorwart Alexander Meyer (33) lag der Schnitt sogar nur bei 19,5 Jahren. Jannik Lührs (21), Almugera Kabar (18), Cole Campbell (18), Jordi Paulina (20), Filippo Mane (19), Ayman Azhil (23) und Kjell Wätjen (18) kommen zusammen gerade einmal auf sechs Bundesliga-Einsätze.

In Dortmund hofft man dementsprechend sehnlichst auf die Rückkehr der fehlenden Leistungsträger. Die Realität sieht jedoch bitter aus.

Am Mittwoch musste Sahin bereits eine öffentliche Trainingseinheit kurzfristig absagen mit Verweis auf die „Zahl der Spieler, die verletzt oder angeschlagen sind“.

BVB muss weiter auf Rückkehrer warten

Niklas Süle, Yan Couto, Karim Adeyemi, Giovanni Reyna und Julien Duranville werden erst nach der nächsten Länderspielpause Mitte November zurückerwartet.

Auch für Julian Ryerson kommt die Bundesliga-Begegnung gegen RB Leipzig wohl noch zu früh. Zudem ging auch noch Felix Nmecha mit Schulterproblemen aus dem Wolfsburg-Match.

Immerhin gibt es die Hoffnung, dass Waldemar Anton am kommenden Wochenende wieder einsatzbereit sein könnte, was zumindest für etwas Entlastung in der Defensive sorgen dürfte.

Foto: Imago