Pervan ersetzt Casteels in Wolfsburgs Heimspiel gegen Mainz

Pavao Pervan kommt in der 34. und letzten Runde der deutschen Fußball-Bundesliga im Heimspiel des VfL Wolfsburg gegen Mainz 05 im Tor zum Zug.

Der 33-Jährige, der von ÖFB-Teamchef Franco Foda am Mittwoch in den EM-Kader nominiert wurde, ersetzt Stammgoalie Koen Casteels, der eine geplante Operation vorzieht und damit am Samstag (15.30 Uhr) dem Team von Coach Oliver Glasner fehlt. Für Pervan wird es der vierte Pflichtspieleinsatz in dieser Saison, der zweite in der Liga.

(APA) / Bild: Imago